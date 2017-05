All'Auditorium di Fondazione Cassamarca "I generali italiani a Caporetto"

TREVISO Mercoledì 24 maggio alle ore 19, il noto volto televisivo, lo storico professor Alessandro Barbero (Università del Piemonte Orientale), terrà una conferenza nell'Auditorium di Fondazione Cassamarca, piazza delle Istituzioni 7, su "I generali italiani a Caporetto" nell'ambito del ciclo di incontri "1914-1918. Combattenti e non solo: protagonisti e vittime della Grande Guerra", organizzati dal Gruppo Alpini per Treviso in collaborazione con l'Università di Trento.

Alessandro Barbero (Torino, 30 aprile 1959) è uno storico e scrittore italiano, specializzato in storia militare e storia del Medioevo. E' noto al grande pubblico per essere autore di saggi divulgativi sulla storia medievale e su temi come le invasioni barbariche nell'Impero romano, la tarda antichità e la battaglia di Waterloo e per gli assidui interventi nelle trasmissioni televisive Superquark e Il tempo e la storia. Membro del comitato di redazione della rivista mensile Storica, collabora anche con la rivista Medioevo, il quotidiano La Stampa, l'inserto Tuttolibri, e l'inserto Domenica del quotidiano Il Sole 24 Ore.

Dal 2004 è docente ordinario presso l'Università del Piemonte Orientale. Nel 2012, in collaborazione con Piero Angela, pubblica Dietro le quinte della storia. La vita quotidiana attraverso il tempo, riprendendo la formula delle conversazioni didattiche televisive con il giornalista conduttore di Superquark. Dal 2013 introduce i documentari storici della trasmissione a.C.d.C., in onda su Rai Storia. Sempre dal 2013 fa parte del comitato scientifico della trasmissione di Rai Storia in onda su Rai Tre, Il tempo e la storia, condotto dapprima da Massimo Bernardini e, a partire dal 2016, da Michela Ponzani.