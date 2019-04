Scappa con la Stelvio rubata: finisce fuori strada e cerca di scappare a piedi

Un 23enne di origini brasiliane è stato denunciato dai carabinieri di Treviso per furto continuato aggravato e violazione del divieto di ritorno nel Comune di Treviso che pendeva sul suo conto per numerosi reati contro il patrimonio. Il giovane è stato trovato positivo all’alcooltest con un tasso di 1.52 g/L dopo un incidente avvenuto all'alba di oggi, martedì, mentre percorreva viale Felissent al volante di una Alfa Romeo Stelvio rubata.

In precedenza il giovane aveva rubato una Honda Civic a Treviso, in via Castello D’Amore, alle 22.15. Il 23enne ha finito la sua corsa a Biban di Carbonera, dove alle 23.15 è finito contro uno spartitraffico. Alle 23.30 circa il giovane ha poi rubato una Alfa Romeo Stelvio, in via Moro, a Carbonera e alle 4.15 è stato notato da una guardia giurata all’interno dell’auto, ribaltata in viale Fellisent di Treviso. Il 23enne ha tentato nuovamente di scappare a piedi ma è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri che intanto era stata allertata dal Suem 118.