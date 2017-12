Pestato a sangue dal marito della sua amante: grave al Ca' Foncello

TREVISO Un uomo di 46 anni, italiano, si trova ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad una brutale aggressione subita la scorsa notte, poco dopo le 2, all'interno di un'abitazione di via Pisa. A malmenarlo a calci e pugni, con grande violenza, un cittadino rumeno che è stato fermato dalla polizia e portato in Questura, dove ha trascorso la nottata in attesa delle decisioni del giudice che dovrà pronunciarsi sulla sua sorte.

Lo straniero ha aggredito il 46enne spinto dalla rabbia e la gelosia dopo aver sorpreso lui e la moglie, anche le rumena, insieme. Da qualche tempo i due erano infatti amanti e intrattenevano una relazione amorosa clandestina. Il malcapitato, in trappola e senza possibilità di sfuggire alla furia del 46enne, è stato pestato a sangue dal marito e sul posto è dovuta intervenire, oltre alle volanti della polizia, anche un'ambulanza del Suem 118: gli infermieri sono stati costretti ad intubarlo prima di affidarlo alle cure del pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso dove attualmente si trova ricoverato. La prognosi potrà essere sciolta solo nelle prossime ore.