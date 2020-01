Anziana investita a porta Manzoni, automobilista scappa senza soccorrerla

In queste ore la polizia locale di Treviso, in particolare il nucleo infortunistica, sta cercando di identificare un automobilista che si è reso responsabile di un incidente che è avvenuto poco dopo le 15 di oggi, mercoledì, nei pressi di porta Manzoni. Una trevigiana di 80 anni, residente in città, è stata urtata lateralmente da un'auto in transito ed è finita rovinosamente a terra, restando ferita. A soccorrerla è stata una pattuglia della polizia stradale di Treviso e gli infermieri del Suem 118 che hanno subito trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Purtroppo sul posto non vi era traccia dell'automobilista che aveva causato questo incidente, dileguatosi subito dopo la caduta a terra dell'anziana: il mezzo proveniva dal put e stava appunto entrando in città da porta Manzoni. Poi ha fatto perdere le proprie tracce. Gli investigatori, in queste ore, stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza, a caccia di indicazioni utili. La donna ferita nell'incidente non è fortunatamente in pericolo di vita.

Si chiede ai cittadini massima collaborazione: chi ha assistito all'incidente è pregato di contattare il comando di polizia locale di Treviso al 0422 191 5555 .