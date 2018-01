Nel borsello 150 pasticche di ecstasi, ovuli di eroina e hashish: 40enne arrestato

TREVISO In un borsello che teneva a tracolla nascondeva 150 pasticche di ecstasi oltre ad una trentina di ovuli vari di eroina e hashish. Mentre stava percorrendo il sottopasso ferroviario tra via Dandolo e via Roma, a Treviso, è incappato nel fiuto infallibile di due unità cinofile della Guardia di Finanza di Treviso. Ad essere arrestato dalle fiamme gialle un uomo villorbese di 40 anni. L'episodio è avvenuto sabato scorso, nel tardo pomeriggio, mentre il pusher si stava dirigendo verso l'uscita principale della stazione. La Guardia di Finanza, secondo quanto riportato dalla Tribuna di Treviso in edicola oggi, martedì , ha perquisito l'abitazione dell'uomo rinvenendo altra droga, principalmente hashish. Si sospetta che le sostanze fossero destinate ai locali della movida trevigiana.