Divieto di tornare a Treviso, tradito dalla dipendenza dalle slot: arrestato

I carabinierie del nucleo radiomobile di Treviso hanno arrestato, nel pomeriggio di sabato, un nigeriano di 20 anni, K.U., pregiudicato, senza fissa dimora, poiché colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver violato i termini della libertà controllata. Il giovane, tradito dalla passione per il gioco e le scommesse, é stato scovato in una sala slot in località San Giuseppe a Treviso.

Su di lui gravava il provvedimento di cattura perché, dopo il suo arrestato avvenuto lo scorso 11 ottobre, in via Roma a Treviso nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in seguito alla liberazione anticipata non aveva ottemperato al divieto di ritorno nel Comune di Treviso. Nella circostanza del suo primo arresto era stato trovato con 13 dosi di marijuana per complessivi 22 grammi e 100 euro in contanti. Adesso dovrà attendere il processo in carcere, tradito dalla sua passione per il gioco.