Girovaga ubriaco in centro: aggredisce i poliziotti e viene arrestato

TREVISO Stava girovagando, barcollante e visibilmente ubriaco, nel centro storico di Treviso, lungo corso del Popolo. Quando l'equipaggio di una volante della polizia l'ha fermato, poco dopo l'una, lui ha dato in escandescenze minacciando gli agenti, rifiutandosi di dare le proprie generalità e aggredendoli fisicamente a schiaffi, calci e pugni. Il protagonista di questo episodio è un trevigiano di 25 anni, evidentemente reduce da una serata in cui l'alcool era scorso a fiumi. Il giovane è stato ammanettato dai poliziotti, portato in Questura e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nella mattinata di lunedì il 25enne è comparso di fronte al giudice per il processo per direttissima, presso il tribunale di Treviso. Il trevigiano non ha saputo come motivare il suo comportamento.