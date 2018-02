Un bilancio di quartiere per finanziare opere in periferia

TREVISO Creare un vero e proprio bilancio di quartiere in cui una parte delle tasse pagate dai cittadini delle varie circoscrizioni trevigiane vengano dedicate ad opere pubbliche da realizzare nella periferia trevigiana, troppo spesso dimenticata. E' una delle proposte che saranno discusse nel corso di un'assemblea pubblica che si svolgerà lunedì prossimo, 19 febbraio, alle 20.30, presso il salone parrocchiale dell'Immacolata in via del Galletto. Ad organizzare l'incontro è l'ex consigliere comunale Enrico Renosto (Quartieri vivi e attivi). Tra gli altri temi della serata c'è la messa in sicurezza di via Bianchini e via dell'Immacolata, la pista ciclabile di via Santa Bona vecchia, il rinnovo delle adesioni del progetto "sonni tranquilli" con vigilantes di quartiere ed infine l'intervento dell'architetto Lucia Maria Benedetti, presidente della Pro Loco Tarvisium che a breve dedicherà un libro al quartiere di Santa Bona.