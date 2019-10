Atleta 15enne colpito da un arresto cardiaco, salvato dal defibrillatore

Tragedia sfiorata nella serata di mercoledì ai campi sportivi di Trevisatletica San Lazzaro, in via delle Medaglie d'oro a Treviso. Un giovane atleta di 15 anni, di Preganziol, che si trovava lungo la pista di atletica è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, e si è accasciato al suolo mentre stava effettuando una corsa defaticante con un amico, al termine dell'allenamento. Gli allenatori del ragazzo, tra cui Rolando Zuccon, presidente di Trevisatletica e autista del Suem 118 , sono intervenuti immediatamente, rianimando l'atleta con il defibrillatore presente presso la struttura sportiva. La prima scarica è stata decisiva: il 15enne si è subito ripreso. Il giovane, saltatore e lanciatore, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dagli infermieri del Suem 118 e ora è in buone condizioni. Si trattava fortunatamente di un'aritmia cardiaca che purtroppo non è così rara tra gli atleti. L'atleta, tenuto in osservazione al Ca' Foncello di Treviso, potrà nelle prossime ore lasciare il nosocomio trevigiano.

17OTT 19:45 #Treviso Atleta 15enne ha arresto cardiaco, soccorso e defibrillato da allenatori, tra cui un autista soccorritore di #suemTV, con il #DAE installato da @ComuneTreviso. All'arrivo di #automedica la circolazione era già presente, ora sta bene. pic.twitter.com/Zm91PI9M8u — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) October 17, 2019