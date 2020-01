Lutto a Selvana, addio ad Aurelio Mestriner

Saranno celebrati venerdì mattina, 31 gennaio, alle ore 10, presso la chiesa parrocchiale di Selvana il funerale di Aurelio Mestriner. In passato molto attivo nell'ambito delle società sportive del quartiere di Santa Maria del Rovere, prima di ritirarsi ad una vita più riservata, è spirato lunedì sera al Ca' Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato da alcune settimane. Mestriner aveva 70 anni, a stroncarlo un cancro al midollo, sopraggiunto alcuni mesi dopo ad un carcinoma alla faringe.

Aurelio Mestriner nacque a Selvana Bassa il 13 maggio 1949, figlio di Giuseppe, ambulante di detersivi, e Palmira, mancata quando lui era ancora molto giovane; aveva un fratello, Luigino (deceduto a causa della stessa patologia), e una sorella, Angelina. Esperto suonatore di violino, tifoso juventino e appassionato di pesca sportiva e "spacciare" (particolare disciplina in cui diventa uno dei punti di riferimento a livello provinciale), si diploma disegnatore tecnico e per molti anni ha lavorato come rappresentante per conto delle aziende Siderlandini, Buttignol e Siderpiave. Sposatosi con Anna Maria, lascia due figli, Giuseppe, commerciante, ed Elisa, dipedente del "Centro di medicina" di Treviso, la nuora Marika, il genero Nicola e la nipotina Alessandra. Aurelio Mestriner, nonostante la malattia, avrebbe voluto accompagnare la figlia all'altare, nel giugno prossimo, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate. «Il coraggio e la determinazione che lo hanno contraddistinto nell’affrontare le difficoltà della vita -scrivono i figli- lo hanno aiutato a non arrendersi durante il tempo della malattia e delle cure hanno avuto però la meglio su un corpo ormai troppo stanco».