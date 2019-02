Autista preso a pugni mentre preleva al bancomat, la denuncia del sindacato Sgb

Un autista preso a pugni mentre preleva al bancomat in stazione e un altro aggredito verbalmente da una passeggera per non aver rispettato la richiesta di fermata. A denunciare questi due episodi, avvenuti entrambi sabato scorso, ai danni di altrettanti dipendenti della Mom è il sindacato SGB.

Il primo fatto è avvenuto all'interno della stazione dei treni di Treviso. «L’autista di MoM, era in coda al bancomat che attendeva il suo turno per prelevare del contante quando - si legge in un comunicato - un uomo di colore, lo ha avvicinato e senza dire una parola gli sferrava un pugno al volto per poi dileguarsi velocemente. Il lavoratore, sotto l'indifferenza totale delle persone che affollavano la stazione in quel momento, ha perso momentaneamente i sensi per poi rialzarsi e dirigersi verso gli uffici della polizia ferroviaria per chiedere supporto. Mentre le forze dell'ordine verificavano con le telecamere di sorveglianza presenti in loco quanto successo, l'autista con il viso tumefatto, si è recato al pronto soccorso dell’ ospedale di Treviso per sottoporsi ai necessari controlli che facevano emergere una lussazione della mandibola con microfratture. Nonostante l'immediata denuncia e i video ben chiari delle telecamere della stazione che confermano quanto accaduto, il soggetto sconosciuto, ad oggi non è ancora stato individuato».

Sempre lo stesso giorno ma nel pomeriggio, una donna di colore avrebbe aggredito, con insulti e minacce un autista, colpevole secondo lei, di non aver rispettato la richiesta di fermata da lei effettuata. «L'autista, pur scusandosi per l'errore -sostiene il sindacato- ha continuato a subire l'ira della donna, ed è stato così costretto a chiamare le forze dell'ordine e a farsi sostituire nel servizio che stava espletando accusando un forte stato d’agitazione dovuto all’innaturale aggressione verbale».

L’episodio invece risalente al 30 gennaio scorso, nel quale un autista ha ricevuto uno sputo in volto, oltre gli insulti, per aver fatto notare all’utente ubriaco che saliva in autobus che non si poteva viaggiare con bevande alcoliche, si è susseguito in regolare denuncia.

«Ancora nel mirino dei balordi gli autisti della MoM che denunciano: non ci sono più le condizioni per lavorare tranquillamente, chi ne ha le competenze intervenga. Da queste vicende -spiega in una nota il sindacato SGB- emergono sempre più degli atteggiamenti di insofferenza verso le regole ed il buon senso civico, mettendo in seria difficoltà il sereno vivere di quelli che tutti i giorni, pur retribuiti, mettono a disposizione per il collettivo il loro impegno».