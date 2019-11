Auto fuori strada si capotta nel fossato, guidatore si mette in salvo

Brutta disavventura nella serata di ieri, giovedì, poco dopo le 23, per un automobilista. Il suo veicolo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada all'altezza del semaforo tra viale Brigata Marche e viale Vittorio Veneto: il mezzo ha finito la sua corsa in un fossato pieno d'acqua, capovolta. L'uomo alla guida è riuscito a mettersi in salvo ed è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e le forze dell'ordine.