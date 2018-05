Raid dei piromani nella notte, utilitaria data alla fiamme

TREVISO Una Fiat 500, vecchio modello, data alle fiamme e semidistrutta da un ancora ignoto piromane che ha appiccato il fuoco sulla parte posteriore del mezzo. L'episodio è avvenuto alle 3 della scorsa notte in vicolo Fratelli Bandiera a Treviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso (indaga ora il nucleo Niat) che hanno provveduto a spegnere il rogo e gli agenti delle volanti della polizia. Nessun dubbio circa la matrice dolosa. Ignote per ora le motivazioni del gesto. Non è purtroppo la prima volta che nella zona si verificano incendi di questo genere: poche settimane fa un ignoto incendiò una moto, posteggiata di fronte ad un condominio, e alcune cassette delle lettere.