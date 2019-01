Auto incendiata nella notte, intervengono vigili del fuoco e polizia

Un'auto, una piccola utilitaria, devastata da un rogo: la furia delle fiamme ha lasciato solo la carcassa di lamiera, annerita, e poco altro. Il mezzo, una Fiat Punto, è stato incendiato da ignoti la scorsa notte in via Carrer a Treviso, laterale di viale Luzzatti, alle porte del centro storico. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 3 del mattino circa: i pompieri hanno rapidamente avuto ragione delle fiamme. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Indagini sono in corso per chiarire la natura dell'episodio: pochi dubbi circa l'esistenza di un ignoto piromane. «Sulle 3 del mattino i cani hanno iniziato ad abbaiare: erano dentro casa, non in giardino. Non la smettevano più ... dopo circa mezz'ora abbiamo visto arrivare polizia »: racconta una residente.