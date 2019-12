Era intestatario di 500 auto, venditore d'auto denunciato

Ieri a Treviso, militari del dipendente Nucleo Radiomobile al termine di un’articolata indagine, deferivano alla competente Autorità Giudiziaria per falsità ideologica e truffa in concorso, un nigeriano del ‘78, residente a Canaro (RO), commerciante di autovetture. Le risultanze investigative permettevano di appurare che l’indagato risultava essere fittiziamente intestatario di nr. 494 veicoli dei quali 107 attualmente ancora in circolazione, concessi in uso a connazionali dediti alla commissione di reati prevalentemente nel campo degli stupefacenti.

E' stato accertato dagli investigatori che i veicoli intestati all’indagato erano rimasti coinvolti in 76 sinistri ma solo 27 risultavano essere coperti da assicurazione. Venivano pertanto elevate e notificate nr. 93 contravvenzioni per l’art. 94 bis codice della strada per un importo complessivo di circa 50mila euro con richiesta di emissione del decreto di blocco anagrafico al pubblico registro automobilistico e all’ufficio motorizzazione civile, allo scopo di evitarne la prosecuzione dell’attività illecita.