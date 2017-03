Scopre un ladro che tenta di scassinare l'auto di una parente e lo fa arrestare

TREVISO Un trevigiano di 45 anni, C.M., è stato arrestato sabato scorso dalle volanti della polizia per danneggiamento aggravato. L'uomo, poco dopo le 16.30, stava scassinando con una catena l'auto (posteggiata in viale Orleans a Treviso) di una donna di 47 anni ma il suo tentativo di furto è stato sventato dall'intervento di un 48enne, parente della proprietaria del mezzo. Quest'ultimo ha chiamato la polizia, descrivendo il ladro, e si è poi messo sulle sue tracce, inseguendolo a piedi. Il ladro è riuscito a dileguarsi ma la sua cattura era ormai inevitabile. Una volante della polizia ha infatti rintracciato il malvivente poco distante, in viale Trento e Trieste, grazie alle preziosi informazioni fornite dal 48enne.