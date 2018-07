Altre due auto in fiamme: il piromane questa volta viene arrestato

TREVISO Ennesimo incendio appiccato dal misterioso piromane che ormai da oltre due mesi sta colpendo nella prima periferia trevigiana, tra via Pinelli, via Cacciatori e vicolo Fratelli Bandiera. Nel corso della nottata appena trascorsa il solito malvivente ha incendiato una Nissan Qashquai ed una Peugeot 308, posteggiate lungo via Pinelli, nei pressi del civico 51, e andate semidistrutte. La tecnica utilizzata dal piromane è sempre la stessa: inneschi di carta e benzina. Sul posto, oltre alle volanti della polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno in breve avuto ragione delle fiamme. Molti i residenti che sono scesi per strada, risvegliati dal crepitio e dai bagliori del fuoco, oltre che dalle sirene dei mezzi di pompieri e polizia. L'azione del piromane sta avendo negli ultimi giorni una preoccupante intensificazione: all'alba di sabato ad andare distrutta era stata una Citroen C3, nella notte tra lunedì e martedì è andata in fiamme una Skoda Fabia. Poche ore fa il terzo blitz, quello che è anche l'ultimo del misterioso malvivente: gli agenti della squadra mobile di Treviso sono riusciti a catturarlo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

UNA LUNGA CATENA DI INCENDI Il primo episodio risale alla notte tra il 9 ed il 10 maggio con l'incendio di una moto e della cassetta delle lettere di un condominio. Il 30 maggio ancora fiamme con il rogo di una vecchia Fiat 500. Altro episodio il 12 giugno con una Opel distrutta e poi sabato scorso con una Citroen C3 divorata dal fuoco. Nella notte tra domenica e lunedì l'ultimo attacco, un rogo che ha devastato una Skoda Fabia.