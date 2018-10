Auto rubata ad una concessionaria di Pordenone rintracciata a Treviso

Erano impegnati nell’ordinario controllo del territorio, quando, ieri pomeriggio alle 17.30, i poliziotti delle volanti della Questura di Treviso, transitando in Via D’Aviano, nelle vicinanze di una Bmw, è scattato l’allarme del sistema Mercurio che segnalava un veicolo rubato. Dopo aver constatato che il mezzo non aveva segni di scasso e che era chiuso a chiave, gli agenti hanno iniziato gli accertamenti del caso, appurando che l’auto era stata rubata da una concessionaria di Pordenone e il furto era stato denunciato da un rappresentante di una ditta della zona. Recuperato il mezzo, i poliziotti hanno contattato il proprietario, il quale, appresa la notizia, si è recato subito in Questura ed ha ringraziato gli agenti delle volanti. Sono in corso accertamenti per identificare gli autori del furto.