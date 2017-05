Tenta di scassinare due auto, 35enne arrestato dai carabinieri

TREVISO Un 35enne trevigiano, M.L., con vari precedenti alle spalle, è stato arrestato nella notte dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso. L'episodio è avvenuto poco dopo le 2. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre, nel quartiere di San Liberale a Treviso, lungo via Mantiero, dopo aver scassinato due automobili: una Ford Fiesta di proprietà di un ghanese residente a Spresiano e una Mercedes di un trevigiano residente a Ponzano. Il 35enne, arrestato per tentato furto, aveva con sè due cacciaviti . L'uomo, processato per direttissima, è stato condannato ad una pena dodici mesi di reclusione.