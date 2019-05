Ubriaco vandalizza le auto in sosta, sorpreso dalla polizia e denunciato

Completamente ubriaco, ha cominciato a danneggiare le auto in sosta: una "bravata" che è costata cara ad un ucraino di circa 30 anni. Lo straniero è stato scoperto in flagrante della polizia e denunciato per ubriachezza molesta e danneggiamento aggravato: ora dovrà sborsare di tasca propria i danni provocati. L'episodio è successo alle 5, nella notte tra venerdì e sabato, lungo viale Fra Giocondo a Treviso. Ad allertare il 113 sono stati alcuni residenti che sono stati risvegliati dal chiasso provocato dallo straniero. I poliziotti, avuta la descrizione del vandalo dalla centrale operativa, lo hanno scovato in via Panciera mentre tentava di nascondersi, maldestramente, dietro ad una colonna dei portici. Il 30enne, alticcio al punto da non riuscire a stare in piedi, ha tentato di nascondere sotto la maglia un'antenna ed un pezzo di tergicristallo che aveva strappato da una delle vetture in sosta: per lo straniero è scattata, inevitabile, una doppia denuncia.