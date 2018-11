Post sessista su Facebook, femministe si scagliano contro l'autofficina

"... noti l’impiegata fidata già piegata senza opporre nessuna lamentela della leva del cambio infilata nelle costole". E' solo una delle immagini contenute in un lungo post che è stato pubblicato lo scorso 16 novembre sulla pagina Facebook dell'autofficina "Autosile service" di Villorba per pubblicizzare la messa in vendita di una Bmw di grossa cilindrata. Un testo certamente non politicamente corretto che ha richiamato gli strali dell'associazione femminista "Non una di meno" che ha definito il post "machista" e "inaccettabile".