Ruba il bancomat ad un anziano, denunciato un 30enne

TREVISO Ha derubato un trevigiano di 90 anni della sua tessera bancomat e con questa ha effettuato un prelievo, spillandogli 650 euro. Ad essere denunciato per furto e utilizzo indebito di carta di credito è stato un cittadino cingalese di circa 30 anni. Lo straniero ed l'anziano, secondo quanto accertato dai carabinieri di Treviso, erano in rapporti di amicizia. Quando il 90enne ha scoperto l'ammanco dal suo conto corrente si è subito rivolto all'Arma. Gli investigatori, visionano le telecamere di videosorveglianza dello sportello bancario in cui è avvenuto il prelievo, hanno scoperto e denunciato il responsabile dell'episodio.