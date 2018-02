Auto smontate, continuano i colpi dei ladri di pezzo di ricambio

SAN BIAGIO DI CALLALTA Puntano le auto di grossa cilindrata, lasciate posteggiate per strada e spesso senza allarme (ma anche quello non è un problema). Con il calare della notte, armati di cric, flessibile e attrezzi vari, smontano, anzi smembrano i mezzi facendo razzia dei pezzi di ricambio, da rivendere poi sottocosto ma comunque a cifre a tre zeri. Una banda certamente organizzata quella che alcune notti fa ha colpito a Lughignano di Casale sul Sile, in via Benedetto Croce. In questo caso a finire nel mirino è stata una Mercedes. Il proprietario, il mattino dopo, ha trovato una brutta sorpresa. Stessa sorte per il possessore di una Bmw 530 che martedì sera aveva lasciato il suo mezzo parcheggiato in via Varese a Olmi di San Biagio di Callalta. L'auto, rotti i finestrini, è stata letteralmente smembrata: via i fari, tutta la plancia, perfino il volante.