"Banda del bonifico", processo al via: due donne a processo

La chiamano la "banda del bonifico" e, stando alle varie segnalazioni e le notizie che si possono trovare anche in numerosi siti di informazione e che si occupano di commercio sulla rete, colpisce un po' in tutta Italia almeno dal 2012. la tecnica sempre la stessa: offrire prodotti tecnologici, dai telefonini alle tv agli elettrodomestici, a prezzi stracciati. Si tratterebbe di cinque persone, quattro donne e un uomo tutti residenti in Campania, su cui da tempo indagano i magistrati di svariate Procure. Uno dei colpi lo avrebbero messo a segno ai danni di una coppia di professionisti 40enni residenti a Treviso ma per quei fatti, accaduti nel 2015, la Procura ha chiesto l'archiviazione ritenendo che non si tratti di reato ma di un inadempimento contrattuale . Tesi che però non ha trovato d'accordo il giudice dell'udienza preliminare Piera De Stefani che ora deve decidere se optare per l'imputazione coatta o restituire gli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini.

Indagate sono due giovani donne, una 25enne e una 27enne residenti a Napoli, responsabili, secondo l'accusa, di un annuncio pubblicato su un sito di commercio online relativo ad una lavatrice di ultima generazione. Tutto apparentemente regolare, tanto che l'annuncio riporta anche i codici di sicurezza che fanno riferimento all'assicurazione sul prodotto. Ma dopo il bonifico la lavatrice non arriva. I due 40enni contattano allora il numero di telefono riportato nel sito senza però riuscire a mettersi in contatto con nessuno e allora presentano una querela, a cui farà seguito una seconda denuncia, questa volta alla Guardia di Finanza. L'udienza di ieri è stata rinviata per un difetto di notifica e aggiornata al prossimo maggio.