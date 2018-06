Litigano all'esterno del bar "Allo Stadio", interviene la polizia

TREVISO Erano le 15 di giovedì pomeriggio quando la una volante della polizia è intervenuta in viale Nino Bixio per una lite tra due cittadini stranieri di cui uno con un coccio di bottiglia in mano. Giunti davanti al bar "Allo Stadio", i poliziotti hanno identificato un tunisino di 50 anni, H.M. , il quale ancora sporco di sangue, si è mostrato molto agitato, stringendo ancora il pezzo di vetro. Gli agenti sono riusciti a portarlo alla calma e questi in modo confuso ha raccontato di aver avuto una lite con uno straniero continuando ad inveire nei suoi confronti.

Contattato l’altro protagonista del duello, questi ha dichiarato di essere giunto in sella alla bicicletta e senza motivo il suo connazionale si è scagliato contro di lui, aggredendolo verbalmente, rompendo una bottiglia e puntandogli i cocci alla gola. La vittima, dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie a causa delle escoriazioni sul collo causate dall’arma impropria, si è rifugiato nel bagno del bar fino all’arrivo dei poliziotti. H.M. è stato portato in Questura e denunciato per lesioni aggravate.