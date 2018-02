Treviso 2020, l'ambasciatrice Barbara Pozzobon incontra la comunità veneta in Argentina

TREVISO In attesa di rituffarsi a un anno di distanza nella Santa Fe Coronda, la maratona acquatica che si terrà domenica 4 febbraio, Barbara Pozzobon porta avanti la sua missione di ambasciatrice di Treviso Capitale della Cultura. La nuotatrice trevigiana ieri ha fatto visita al Circulo Veneto de Santa Fe, portando ai veneti emigrati in Argentina il messaggio del sindaco Giovanni Manildo. Un messaggio affidato alla 24enne fondista di Usd Hydros, che un anno fa proprio in Argentina compì l'impresa di tagliare per prima il traguardo dei 57 km della Maratona Santa Fe Coronda (nessuna nuotatrice italiana ci era mai riuscita nei 43 anni di storia della competizione). Un risultato conquistato grazie alla tenacia, la stessa messa in campo da Treviso per costruire la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura, la stessa di molti veneti che in altre epoche furono costretti a costruire la propria fortuna lontano dalla terra d'origine, senza però dimenticarsi le proprie radici.