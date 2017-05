Generali della Grande Guerra: il professor Alessandro Barbero incanta i trevigiani

TREVISO Ha riscosso apprezzamenti e applausi dai trevigiani parlando della disfatta di Caporetto e degli ufficiali italiani coinvolti, non solo dunque i grandi generali che appaiono sui libri di storia. Alessandro Barbero, classe 1959, storico e divulgatore scientifico sugli schermi della Rai, è stato invitato nel capoluogo della Marca dal gruppo Alpini per Treviso nell’ambito di un ciclo di incontri dedicati alla grande guerra. Ne ha parlato in auditorium di Fondazione Cassamarca, piazza delle Istituzioni, alla presenza, tra gli altri dell’assessore alla Cultura Luciano Franchin e del direttore dei civici Musei Emilio Lippi.

Con il suo stile inconfondibile, semplice, particolareggiato, affascinante, Barbero ha offerto spunti di riflessioni citando non solo il noto Cadorna, il “Capo” come lo chiamavano tutti, ma anche il vulcanico Capello comandatne della Seconda Armata e Badoglio perseguitato per tutta la vita dall’accusa di essere il vero colpevole della disfatta fino ai giovanissimi aspiranti arrivati in trincea senza sapere nulla della guerra. Secondo Barbero non è importante cercare “di chi è la colpa” ma capire cosa sia successo perché “la vicenda degli ufficiali a Caporetto è lo specchio di un’Italia che appare ancora molto simile a quella di oggi, nei pregi e soprattutto nei difetti”. Ecco che la storia può ancora insegnarci molto, soprattutto se affrontata senza trionfalismi.

Il prossimo (e ultimo) appuntamento è previsto il 14 giugno alle ore 19 nel Museo di Santa Caterina con l’arch. Massimo Rossi che parlerà de “Il confine geografico naturale” ovvero dell’utilizzo di alcuni elementi del paesaggio come linee lungo le quali far passare una divisione, tema dominante per il giovane Regno d’italia nel preludio della Grande Guerra. Le conseguenze di possono riscontrare ancora oggi.