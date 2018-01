Blitz da "Basic storm": rubano giubbotti e prendono a pugni il commesso

TREVISO Hanno preso alcuni giubbotti, con cui stavano uscendo dal negozio. Quando il commesso, uno stagista di 22 anni, ha cercato di fermarli, è stato colpito con un pugno al volto. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì all'interno del negozio "Basic Storm" di via Roma a Treviso. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia che ha provveduto a fermare uno dei due giovanissimi malviventi, autori della rapina: si tratta di due stranieri tra i 22 e i 25 anni. Il complice sarà probabilmente identificato a breve e anche per lui scatterà una denuncia per rapina impropria. Il 22enne, subito soccorso dalle colleghe che si trovavano con lui in negozio, si è recato autonomamente al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso.

"Stiamo cercando -spiega Giulio Bergantin a Trevisotoday- di riqualificare la zona illuminando bene il portico davanti e dietro il negozio. Il Comune dovrebbe darci una mano a tenere un pò meglio la zona, bisognerebbe controllarla di più. Prossimamente promuoveremo eventi di street-art per cercare di rilanciare una zona che è sempre stata molto calda. Non è un episodio da drammatizzare ma neppure da sottovalutare, evitando che la situazione possa degenerare".