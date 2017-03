Anziana ricoverata in rianimazione ottiene di poter avere le coccole del suo beagle

TREVISO Da qualche tempo è ricoverata presso il Ca' Foncello di Treviso, nel reparto di rianimazione, monitorata costantemente da macchinari. Per alleviare le sue sofferenze ha chiesto formalmente di poter avere con sè il suo amato beagle e la direzione dell'Ulss 2 ha, a sorpresa, aperto a questa possibilità. La paziente, una trevigiana di 78 anni, potrà dunque ricevere le coccole dell'animale. A dare il suo assenso all'ingresso in reparto del beagle è stato il direttore generale Francesco Benazzi che ha avviato lo studio di un apposito protocollo igienico-sanitario per evitare eventuali contaminazioni (l'animale sarà disinfettato completamente, soprattutto le zampe, visitato da un veterinario e parzialmente coperto con un telo verde). Il Ca' Foncello dunque, dopo la pet therapy che già viene impiegata in alcuni reparti, apre definitivamente le porte ai migliori amici dell'uomo. A riportare la notizia il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.