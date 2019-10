Lite tra studenti in biblioteca, arriva la polizia: trovato zaino con marijuana

Uno zainetto, abbandonato, con 230 grammi di marijuana, materiale per confezionare dosi e un bilancino di precisione. Questo quanto hanno trovato gli agenti delle volanti della Questura di Treviso, lunedì mattina, intervenendo nei pressi della biblioteca comunale dove alcuni passanti avevano segnalato una zuffa tra alcuni giovani. Sentendo le sirene della polizia avvicinarsi all'ex Gil di via Giacomelli c'è stato il fuggi fuggi ed il proprietario dello zaino, per evitare guai, lo ha abbandonato, dileguandosi di corsa. Lo zainetto è stato sequestrato, in attesa di identificare il proprietario della sostanza.

Nel corso dei controlli antidroga svolti nei primi giorni di questa settimana gli agenti delle volanti hanno sequestrato in tutto 250 grammi di droghe varie, controllato oltre 300 persone, segnalando quattro persone come assuntori di sostanze stupefacenti. Tra questi anche un trevigiano di 23 anni, N.A., che è stato pizzicato ad acquistare 7 grammi di hashish in piazza Borsa. E' in corso di identificazione il pusher che ha ceduto la dose al giovane.