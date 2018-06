Entra in un giardino per rubare una bici, 21enne in manette

TREVISO Nel pomeriggio di ieri, verso le 16.30, in via San Zeno, il Nucleo Radiomobile ha arrestato un giovane afghano di 21 anni, A.A., senza fissa dimora, con precedenti di polizia, per tentata rapina e furto aggravato. Il giovane, poco prima, si era introdotto nel giardino di un’abitazione scavalcando la recinzione ed aveva tentato di rubare una mountain bike, non riuscendoci per la reazione del proprietario con il quale aveva ingaggiato una colluttazione sino all’arrivo dei militari operanti. Lo straniero, inoltre, è stato trovato in possesso di alcuni generi alimentari che aveva rubato durante la stessa mattinata presso il Pam di viale della Repubblica di Treviso. Per questi motivi l'asiatico è stato trattenuto in camera di sicurezza sino all’udienza di convalida che si terrà presso il Tribunale di Treviso.