Profughi in bicicletta, per loro fanali in omaggio

TREVISO Ciclisti che viaggiano di notte senza una luce, con il pericolo di essere investiti dalle auto. Un pericolo per loro e per gli automobilisti. La FIAB Amici della Bicicletta di Treviso scende in campo dotando gratuitamente le biciclette dei migranti di luci per renderli visibili agli automobilisti. Una luce davanti bianca e una rossa sul retro della bicicletta. L'iniziativa vuole essere anche l'avvio di una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti quei ciclisti che spesso girano senza alcuna segnalazione luminosa mettendo a rischio la propria vita. Per questo motivo sabato 24 Marzo dalle 9:00 alle 12:00 in largo Porta Manzoni vicino a piazzale Burchiellati la FIAB Amici della Bicicletta di Treviso sarà presente con un gazebo per la promozione della mobilità sostenibile, la sottoscrizione delle tessere 2018 per i nuovi associati e appunto la consegna delle lucette.