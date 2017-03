Scappa dalla polizia e lancia la bici contro un agente, 45enne arrestato

TREVISO Scappa da una volante della polizia in sella alla sua bici, attraversando pericolosamente via Nino Bixio, a Treviso. Quando un agente era ormai riuscito ad acciuffarlo inseguendolo a piedi il fuggitivo gli ha scagliato contro la bici, ferendolo. Protagonista di questo episodio, avvenuto alle 23 di lunedì, uno straniero di 45 anni che è stato bloccato dal collega del poliziotto ferito. Il malvivente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: in tasca nascondeva infatti una sacchetto con all'interno cinque ovuli di cocaina pronta per essere spacciata. Il 45enne si trova ora agli arresti domiciliari.