Bidelli e amministrativi assunti a scuola con diplomi falsi: indaga la Guardia di Finanza

TREVISO Presentando diplomi falsi sarebbero riusciti ad essere assunti come bidelli o amministrativi in diversi istituti scolastici della Marca. Sarebbero diverse decine le persone, quasi tutti provenienti dalla provincia di Napoli e assunti durante gli anni '90, coinvolte nell'inchiesta della Guardia di Finanza che è partita grazie ad una denuncia anonima giunta al Provveditorato agli studi di Treviso. Tra le ipotesi di reato c'è anche quella di truffa ai danni dello Stato oltre a falso ideologico e falso materiale in atto pubblico. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.