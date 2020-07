Tragico malore, 24enne muore sotto gli occhi della fidanzata

Una morte nel sonno, all'età di 24 anni. Si è spento così Ernest Moro, studente universitario di Breganze che è venuto a mancare nella notte tra martedì e mercoledì, mentre si trovava nell'abitazione della fidanzata, a Treviso. Da qualche tempo infatti il vicentino si era trasferito a casa della compagna. Le cause del decesso porterebbero a pensare ad un malore improvviso ma sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Treviso, a fare maggiore chiarezza: gli inquirenti sospettano un'overdose fatale, per alcuni precedenti del 24enne come assuntore. La famiglia Moro è molto conosciuta in paese e la notizia della scomparsa del ragazzo ha raggiunto presto l'intera comunità che si è stretta nel dolore dei genitori.

