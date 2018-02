All'Istituto Canossiano uno workshop sul tema del cyberbullismo

TREVISO Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il Safer Internet Day 2018, che quest’anno si terrà martedì 6 febbraio 2018, la Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha organizzato, dalle 09.00 alle 12.30, attraverso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, un workshop sul tema del cyberbullismo presso l’Istituto scolastico Canossiano alla presenza di oltre 200 studenti. Si tratterà di un’edizione speciale del progetto Una vita da social con lo svolgimento, in contemporanea, di incontri presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60.000 ragazzi in occasione del Safer Internet Day, sul tema “Creare, connettere e condividere il rispetto: una migliore connessione internet inizia con te”.

L’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolandoli a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale. La sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca è assolutamente determinante. Iniziative come la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet - ormai celebrata in oltre 100 paesi - sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di utenti, soprattutto adulti, che sono oggi nel nostro paese quelli meno consapevoli dell’importanza di educare i minori ad un uso sicuro e responsabile della rete.

“L’attenzione della Polizia di Stato sul fenomeno del cyberbullismo è sempre molto elevata” dichiara il Questore, Maurizio Dalle Mura. “ Il Safer InternetDay è una giornata rappresentativa del lavoro che quotidianamente svolgono gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, per la prevenzione e il contrasto dei reati e più in generale, dei pericoli che si annidano nel web ai danni dei giovani. “Prevenzione e formazione sono gli strumenti più efficaci per far sì che i giovani imparino a navigare con consapevolezza” ha dichiarato Emanuela Napoli Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto “La tutela dei minori in rete è un atto di corresponsabilità di genitori, educatori e istituzioni che devono lavorare in sinergia per contrastare i fenomeni legati al cyberbullismo, all’adescamento online, e più in generale ai pericoli del web, ricordando comunque che internet rappresenta una grande opportunità”.