Treviso, busta con polvere bianca recapitata al sindaco Conte

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 giugno, è arrivata presso il municipio di Treviso una busta con della polvere bianca indirizzata al sindaco di Treviso, Mario Conte. Chiuso immediatamente l'ufficio protocollo della sede comunale dove il plico era giunto ed era stato aperto da una delle impiegate addette. L'episodio è avvenuto alle 11 mentre Conte era in videoconferenza con la Prefettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, polizia, carabinieri e i vigili del fuoco del nucleo NBCR. Al vaglio la pericolosità della sostanza ritrovata nella busta inviata al primo cittadino trevigiano.

Precauzionalmente due persone venute a contatto con la polvere, oltre ad alcuni dipendenti dell'ufficio spedizioni, sono state affidate a medici e infermieri del Suem 118 per gli accertamenti del caso. Sulla busta presente la scritta "Twin towers" e una doppia zeta incrociata. Il 24 giugno 2019 si era verificato un episodio analogo: gli accertamenti chiarirono la non pericolosità della sostanza. Le indagini per riuscire a identificare l'autore del gesto non ebbero nessun seguito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.