Pet therapy per i piccoli pazienti dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso

TREVISO Giornata speciale oggi per i bambini della Pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Si è tenuta, infatti, la giornata conclusiva del progetto “Coccole Pelose” di terapia assistita con animali, rivolto in particolare ai bambini del day-hospital oncoematologico. In mattinata, i cani che hanno accompagnato i piccoli pazienti in questa avventura si sono esibiti nel parco dell’ospedale in varie performance, sotto la guida degli istruttori.

Alla manifestazione, ha portato il saluto dell’Azienda ai bambini e agli operatori il Direttore generale Francesco Benazzi che nei mesi scorsi ha dato il via al progetto di pet therapy, attivato in collaborazione con Ail Treviso, l’Istituto comprensivo Stefanini e i cinofili del Ranch dei Rovi Fioriti. Erano presenti i bambini del day hospital insieme ai genitori e hanno potuto seguire tutti gli esercizi guidati dei vari cani con cui hanno condiviso il percorso in questi mesi. Percorso che ha visto coinvolti i professionisti della Pediatria e dei Servizi veterinari dell’Azienda Ulss 2. Tanti applausi e gioia per i piccoli pazienti ed i loro familiari.