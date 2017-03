Cadavere di un uomo ritrovato in un fossato di Villa Margherita a Treviso

TREVISO Il cadavere di un uomo bianco, non ancora identificato, è stato trovato lunedì mattina in un fossato nei pressi di Villa Margherita, in viale Felissent a Treviso. A scoprire il corpo senza vita una ragazza che, verso le 9, era di passaggio in zona con la sua bicicletta. Appena accortasi del cadavere, sotto un piccolo ponticello e con il viso rivolto verso l'acqua che lo ricopriva per metà, la giovane ha subito allertato i carabinieri del DUM (Divisione Unità Mobile), presenti proprio dal lato opposto della strada dove si trovava in passato la sede del NOE (Nucleo Operativo Ambientale) dei militari, che a loro volta hanno poi contattato la polizia per tutte le verifiche del caso.

Sul posto, inoltre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso per il recupero della salma, oltre al Pm di turno. Il deceduto non aveva però documenti con sè e, per verificare quanto accaduto, nelle prossime ore ne sarà probabilmente disposta l'autopsia. Sul fatto indaga comunque ora la polizia che sospetta possa essersi trattato di un improvviso malore che abbia portato l'uomo a scivolare nel fossato, rimanendo poi annegato, o magari un investimento da parte di un'auto, dovuto alla nebbia della serata di domenica, mentre l'uomo camminava a bordo della carreggiata. In ogni caso però tutte le ipotesi rimangono ad ora ancora aperte.