Caos caldo: centraline in tilt, black out a raffica e ascensori bloccati

Il caldo torrido ha causato non pochi problemi alla rete elettrica della Marca: per i vigili del fuoco di Treviso è stata una giornata di superlavoro con decine di interventi per problemi legati alle temperature elevate di queste ore. In tutta la provincia si sono registrati vari black out, diffusi a macchia di leopardo, oltre ad una ventina di ascensori bloccati. Numerose anche le centraline elettriche su cui i pompieri sono dovuti lavorare: incendi si sono verificati a Castelfranco Veneto, verso Camposampiero, e a San Trovaso in via Franchetti, a Biadene in via Feltrina vecchia, in via Botticelli a Mogliano Veneto, a Castello di Godego in via dell'Artigianato e in via Verdi a Casier.