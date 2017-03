Tentato omicidio e traffico di droga: latitante arrestato al "Canova" dalla polizia

TREVISO Tentato omicidio e traffico di droga: questi i reati per cui un cittadino albanese di 23 anni era da tempo ricercato a livello internazionale. La latitanta del giovane si è conclusa sabato scorso a Treviso, in particolare all'aeroporto "Canova" dove è stato arrestato dagli uomini della polizia di frontiera durante i controlli sui passeggeri provenienti con un volo da Skopje (Macedonia). Il 23enne, nel settembre del 2016, in Albania,nella città di Durres, aveva cercato di uccidere un suo connazioanle piazzando all'interno dell'auto della vittima dell'esplosivo. A dicembre, a bordo della sua autovettura, venne fermato da una pattuglia della polizia albanese, e riuscì a fuggire a piedi. All'interno della vettura vennero rinvenuti 110 kg di marijuana. Lo straniero si trova in carcere a Santa Bona in attesa dell'estradizione.