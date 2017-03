Derubano un passeggero durante i controlli di sicurezza, denunciati

TREVISO Due cittadini belgi di 27 e 26 anni sono stati denunciati dalla polizia aeroportuale di Treviso per furto. I due stranieri, secondo quanto accertato grazie alle immagini delle telecamere dell'aeroporto "Canova", hanno derubato un altro passeggero, un 53enne che doveva partire alla volta di Lamezia Terme. L'episodio è avvenuto domenica scorsa. L'uomo, dopo aver posato i suoi oggetti in una vaschetta per i controlli di sicurezza, si è reso conto della sparizione del portafogli. I giovani belgi sono stati bloccati dalla polizia nei pressi dell'imbarco del volo per Charleroy. Sabato scorso, sempre per il furto di un portafogli, la polizia aeroportuale ha denunciato un cittadino romeno di 57 anni. L'uomo aveva derubato un dipendente dell'aeroporto mentre si trovava al bar. Dopo la segnalazione agli agenti lo straniero è stato portato negli uffici della polizia dove ha ammesso le sue responsabilità, indicando poi dove aveva nascosto la refurtiva.