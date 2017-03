"Il carrello non si apre", scatta l'atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Venezia

VENEZIA Emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia nel primo pomeriggio di martedì per un velivolo in difficoltà. L’allarme è scattato per un biposto diretto al Canova di Treviso che ha registrato dei problemi con l’apertura del carrello. Di conseguenza è stato attivato l’allarme di livello “full emergency”, con l’intervento immediato allo scalo di Tessera dei mezzi dei vigili del fuoco (sul posto anche con i carri schiuma), oltre che dei mezzi di soccorso del 118 e delle forze dell'ordine.

L'aereo è riuscito comunque ad atterrare nonostante non avesse a disposizione pneumatici e ammortizzatori. A permettere la manovra d'emergenza anche lo strato di schiuma predisposto dai pompieri. Fortunatamente il velivolo, che a giudicare dal sito FlightRadar era proveniente dall'Est Europa, non ha preso fuoco. Subito sono stati sottoposti ad accertamenti gli occupanti del mezzo. Dalle prime informazioni pare che non ci siano criticità. Entrambe le persone che si trovavano a bordo sono uscite incolumi dalla disavventura. Secondo l'Agenzia nazionale di sicurezza dei voli erano provenienti dalla Slovacchia. Subito l'Ansv ha aperto un'indagine per far luce sull'accaduto.