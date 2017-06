Traffico di auto per finanziare la Jihad: fermati al "Canova"

TREVISO Sono sospettati di finanziare la Jihad attraverso il denaro ottenuto attraverso il traffico di vetture rubate e la falsificazione di patenti e carte di circolazione. Per questo motivo la polizia di frontiera dell'aeroporto "Canova", lo scorso 15 maggio, ha sottoposto a fermo di polizia due cittadini libici di 45 e 37 anni. Gli stranieri erano giunti nella Marca con un volo proveniente da Iasi, in Romania. Entrambi sono stati trattenuti e segnalati alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti necessari.

Lo scorso 8 aprile la polizia di frontiera aveva arrestato anche un albanese di 44 anni: l'uomo ha tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Dublino con una carta d'identità italiana intestata ad un cittadino italiano su cui lo straniero aveva sistemato la sua foto. Stessa sorte per un pakistano di 34 anni che il 25 aprile era in partenza alla volta di Londra: anche in questo caso il documento d'identità, rilasciato dal Comune di Milano, era palesemente contraffatto. Arrestato il 29 aprile, sempre per lo stesso motivo, un 28enne afghano che stava per imbarcarsi a bordo di un volo diretto verso la capitale inglese. La carta d'identità, esibita e spacciata per la propria, era stata rilasciata dal comune di Arzignano.