Sicurezza in città, in arrivo i carabinieri del Battaglione di Mestre

TREVISO Le squadre operative di supporto del 4° Battaglione "Veneto" di Mestre affiancheranno i militari del comando provinciale di Treviso per controllare il territorio nel corso del mese di marzo. I carabinieri di rinforzo provengono dall’organizzazione mobile dell’Arma e, in particolare, dai 14 Reggimenti e Battaglioni destinati al mantenimento dell’Ordine Pubblico.

Si tratta di un reparto di pronto intervento che impiega militari specificatamente addestrati e adeguatamente equipaggiati/armati per fronteggiare eventuali situazioni critiche di media complessità. Le squadre opereranno in via prioritaria sulla città di Treviso, in gruppi di almeno 3 militari con mezzi ed equipaggiamento speciali in modo da assicurare un rapido intervento ed adottare un dispositivo flessibile e più appropriato alle esigenze operative del territorio.

La presenza del reparto permetterà, quindi, al Comando Provinciale dei carabinieri di Treviso di disporre di una pattuglia di prima risposta versatile e configurabile secondo le necessità del momento.