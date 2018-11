Prostituzione, scatta il giro di vite: sei lucciole espulse nel week end

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri di Treviso hanno eseguito un servizio di controllo straordinario per il contrasto alla prostituzione in strada nei territori comunali di Mogliano, Preganziol, Villorba e Spresiano lungo l’asse viario della strada statale 13 Pontebbana. Durante i controlli sono state accompagnate in ufficio dieci prostitute per identificazione; nei confronti di sei di queste, tra cui due albanesi e tre moldave, sono state avviate le pratiche per l’espulsione non essendo in regola con i documenti del soggiorno. Sono state, inoltre, comminate due sanzioni per infrazione alle ordinanze comunali di Mogliano e Preganziol nei confronti di altrettanti clienti per un totale di 1200 euro . In totale sono state identificate 50 persone di cui 30 con precedenti di polizia. Le operazioni continueranno anche nelle prossime settimane per contrastare il fenomeno particolarmente sentito dalla comunità.