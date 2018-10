Agenti di polizia giudiziaria aggrediti e presi a pugni da un detenuto

Tre agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti in seguito ad un'aggressione, a calci e pugni, da parte di un detenuto e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa all'interno del carcere di Santa Bona a Treviso ed è stato reso noto in queste ore. A denunciare l'episodio il sindacato di polizia Alsippe.

«Aggressione al personale di polizia penitenziaria nella Casa Circondariale di Treviso -si legge in un comunicato- come ci informa il Vice Segretario Regionale Alsippe del Triveneto Innocenzo Bonelli, un Ispettore Capo e due Assistenti capo coordinatore di Polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto italiano che ha colpito l’ispettore con un pugno, e provocando alcune contusioni ai due assistenti capo coordinatore. Il Vice Segretario Regionale Bonelli continua ricordando che appena qualche giorno con una nota indirizzata alla Direzione della Casa Circondariale di Treviso, riportava alcune considerazioni inerenti la Sorveglianza Dinamica, soffermandosi sul tema della sicurezza per il personale di Polizia penitenziaria, che per via di alcune problematiche strutturali spesso e’ a rischio. La Segreteria Generale nel condannare l’episodio di violenza, esprimere solidarieta’ e vicinanza al personale aggredito e gli augura una pronta guarigione».