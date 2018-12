Santone della comunità nigeriana arrestato dalla squadra mobile di Treviso

Gli agenti della squadra mobile di Treviso hanno arrestato nei giorni scorsi M.P.O.B.O., operaio nigeriano di 42 anni, residente in provincia di Treviso, regolare sul territorio italiano. Lo straniero era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino.

Lìafricano, esponente del gruppo criminale “EIYE” composto da numerosissimi suoi connazionali tra cui altri 14 destinatari di analogo provvedimento, avrebbe commesso numerosi delitti, in particolare contro la persona, opponendosi e scontrandosi con gruppi rivali per il predominio della comunità nigeriana, delitti in materia di immigrazione clandestina e prostituzione, estorsioni con l’imposizione agli affiliati del versamento di somme di denaro.