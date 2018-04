Forte odore all'hotel "Carlton", era un prodotto per i capelli

TREVISO Falso allarme nella tarda mattinata di oggi presso l'hotel "Carlton" di Treviso per un forte odore proveniente dall'appartamento di un ospite. Inizialmente si era pensato ad una fuga di gas. Dalle prime informazioni raccolte sembra però che a sprigionare il forte odore sia un prodotto per il lavaggio dei capelli combinato forse con altri prodotti per la pulizia. L'allarme è così fortunatamente rientrato.