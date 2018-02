Carnevale a Treviso, in 40mila ad assistere alla sfilata dei carri

TREVISO E’ il carro numero 10 Noi gruppo giovani San Giacomo di Sala con ' Stanlio e Olio' il carro vincitore dell’edizione 2018 del carnevale di Treviso. Al secondo posto il gruppo carro Selva con Il Circo. Entrambi i carri avevano totalizzato 137 punti ma dall'estrazione pubblica a spuntarla è stato il gruppo giovani di San Giacomo. Ad aprire il corteo il sindaco di Treviso Giovanni Manildo insieme al vicesindaco Roberto Grigoletto, all'assessore alla cultura del Comune di Treviso Luciano Franchin, l’assessore al bilancio Alessandra Gazzola e l'assessore alle attività produttive Paolo Camolei vestito per l'occasione da nobile veneziano.

Secondo i dati degli organizzato le presenze in città sono state più di 40mila di cui 25mila solo lungo le Mura. Si stimano inoltre 25.000-30.000 persone alla sfilata di Conegliano. A questi numeri vanno sommati quelli ottenuti dal "Carnevale del Crostol" di Cornuda, organizzato dalla Pro Loco di Cornuda con la collaborazione dei Carnevali di Marca.

"Anche quest’anno la sfilata dei carri è stata un’occasione di festa per tutti – commenta il sindaco di Treviso Giovanni Manildo – in città sono arrivate tantissime persone, complice anche il sole che non ci ha abbandonato per tutta la giornata. Un plauso agli organizzatori e alla nostra polizia locale che ha collaborato attivamente al piano per la sicurezza e alla gestione del traffico".

"Una bella festa per tutti - dichiara l'assessore ai beni culturali Luciano Franchin - una certa emozione l'ho provata quando sul palco il maestro balliana ha passato il testimone agli organizzatori di carnevali di marca. La macchina della sicurezza ha funzionato e ha permesso una bella manifestazione".